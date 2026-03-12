【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIのライブ映画『2025 INI LIVE [XQUARE-MASTERPIECE]-LIVE FILM』（3月27日公開）の公開を記念して、舞台挨拶および全国の上映劇場での舞台挨拶付き上映会の実施が決定した。 ■バリアフリー上映の実施も決定 公開記念舞台挨拶は、映画公開日の3月27日にTOHOシネマズ新宿にて実施。その模様は、全国の上映劇場のスクリーンにて生中継される。 さらに、本作のバリアフリ&