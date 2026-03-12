日経225先物は11時30分時点、前日比980円安の5万4220円（-1.77％）前後で推移。寄り付きは5万3950円と、シカゴ日経平均先物（5万4775円）を大きく割り込む形で、売りが先行して始まった。直後につけた5万3790円を安値にショートカバーとみられる動きから下落幅を縮め、中盤にかけて5万4720円まで持ち直した。ただ、終盤は再びショート優勢の流れとなり、5万4200円辺りでの推移となった。 米国・イスラエ