アイモバイル [東証Ｐ] が3月12日昼(12:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比22.2％減の29.1億円に減り、通期計画の44.6億円に対する進捗率は5年平均の89.1％を下回る65.3％にとどまった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比4.7倍の15.4億円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績