トラース・オン・プロダクト [東証Ｇ] が3月12日昼(12:00)に決算を発表。26年1月期の連結経常損益は3500万円の赤字(前の期非連結は600万円の黒字)に転落したが、27年1月期は100万円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常損益は300万円の赤字(前年同期非連結は200万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-1.7％→-1.9％とほぼ横ばいだった。 ※26年1