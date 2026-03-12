12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1100円安の5万3900円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万4177.15円に対しては277.15円安。出来高は1万2325枚となっている。 TOPIX先物期近は3624ポイントと前日比76.5ポイント安、現物終値比15.24ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53900