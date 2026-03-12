12日13時現在の日経平均株価は前日比957.65円（-1.74％）安の5万4067.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は69、値下がりは1500、変わらずは20と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は144.4円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が136.38円、東エレク が85.24円、豊田通商 が26.57円、ファナック が21.39円と続いている。 プラス寄与度トップはフ