アストロズの今井達也投手が11日（日本時間12日）、米フロリダ州で行われたマーリンズとのオープン戦に先発し、3回を無安打無失点、4奪三振という好投を披露した。試合後には「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」で準々決勝進出を決めた侍ジャパンに言及。米国で行われるノックアウトラウンドからの合流を期待する声が高まっているが、このプランを否定した。 ■「何の話もしていない」