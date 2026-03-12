野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は11日（日本時間12日）、米ヒューストンのダイキン・パークでイタリア代表がメキシコ代表と対戦。9－1で勝利し、プールBを首位通過して決勝トーナメント進出を決めた。この試合で1試合3本塁打を放ったのがビニー・パスカンティーノ内野手（ロイヤルズ）。大爆発を見せた主将がベンチで見せたパフォ