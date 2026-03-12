アメリカとイスラエルによるイラン攻撃により、北海道内のガソリン価格は４週連続で上昇しています。特に３月１２日から大幅な値上がりになるということで、ガソリンスタンドには駆け込み給油の行列ができました。（山岡記者）「値上げを間近に控えたガソリンスタンドです。長い行列ができていて最後尾が見えません」札幌市西区のガソリンスタンドでは１２日から２５円以上の値上げが予想されていて、１１日は駆け込みで給油する人