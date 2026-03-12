横浜・関内の新たなランドマークとなる「BASEGATE横浜関内」が19日にグランドオープンする。これに先立ち12日、内覧会と記者発表会が開催され、施設への期待感を語った。【画像】ワクワク！公開された「BASEGATE横浜関内」の模様旧横浜市庁舎を活用した「新旧融合」の大規模複合街区でホテル、ライブビューイングアリーナ、商業、オフィスが一体となっている。三井不動産株式会社を代表企業とする、鹿島建設株式会社、京浜急行