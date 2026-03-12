ソフトバンクの中村晃内野手（36）が12日、筑後のファーム施設で2軍練習に参加した。「スライディングもした。そろそろかなと」昨年11月5日に腰椎椎間板ヘルニアの手術を受け、慎重に練習を進めている。この日はリハビリ組ではあるものの2軍の練習に参加し、ランニングも10割の力で行った。打撃も守備も動きに制限はない。来週中の実戦復帰を目指して最終調整を行っている。