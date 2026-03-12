プライムビデオは12日、4月11日に両国国技館で開催するWBC世界バンタム級2位・那須川天心（27＝帝拳）と同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）によるWBC世界同級挑戦者決定戦を「PrimeVideoBoxing15」として独占ライブ配信することを発表した。那須川は昨年11月24日、世界初挑戦で井上拓真とのWBC同級王座決定戦に0―3で判定負け。プロボクシング8戦目、キックボクシングと総合格