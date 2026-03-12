「ＷＢＣ・Ｄ組、ドミニカ−ベネズエラ」（１１日、マイアミ）Ｄ組の１位、２位が決まる一戦。負けた２位チームが準々決勝で侍ジャパンと対戦することもあり、客席には日本の選手やコーチも観戦に訪れた。三塁よりの席に伊藤、高橋、大勢、隅田、小園、牧原、吉田やコーチ陣も全員が勢ぞろい。阪神の佐藤輝、坂本、森下が並んで観戦する様子もあった。試合は強力打線のドミニカが本領発揮。四回までに４本塁打を放ち、ベネ