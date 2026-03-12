（資料写真）１２日午前９時５０分ごろ、川崎市多摩区長尾７丁目の東名高速道路上り線で、「トラック２台と乗用車が絡む事故があった」と１１０番通報があった。神奈川県警高速隊によると、５人が病院に搬送された。同隊が事故の状況や原因を調べている。影響で、上り線は川崎インターチェンジ（ＩＣ）−東京ＩＣ間が通行止めとなっている。中日本高速道路によると、川崎ＩＣ付近で渋滞が発生している。