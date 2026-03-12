米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が１１日（日本時間１２日）に放送され、新日本プロレスのＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）が「ドン・キャリス・ファミリー」がお膳立てしたＡＥＷコンチネンタル王者ジョン・モクスリー（４０）への?制裁?を拒絶した。竹下は昨年１２月の「コンチネンタル・クラシック」公式戦でモクスリーに勝利。２月１４日のオースト