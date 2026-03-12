白髪を隠すのではなく、ハイライトや柔らかなカラーでなじませる白髪ぼかしが、大人世代から人気を集めています。根元の伸びが目立ちにくくなるだけでなく、髪に透明感や立体感が生まれるのも大きなメリット。今回は人気美容師さんのInstagram投稿から、手入れが楽でオシャレに決まる最新の白髪ぼかしボブをご紹介します。 ピンクグレージュが大人可愛い外ハネボブ ハチ上を内側へ整え、毛先を外ハネに仕上げ