いますぐ受診すべき危険な症状 ここで紹介する症状は、目にしたらすぐに猫を病院に連れていくべき危険な症状です。 これらの異変は、ふだん目にしないことから多くの飼い主さんが受診のタイミングに迷います。しかし、これらが見られた段階で、迷うことなく病院へ行くようにしてください。 1.呼吸困難 開口呼吸や、安静時にもかかわらず呼吸が浅く、明らかに回数が多い状態は異常の可能性があります。 呼吸困難は酸素