皆さんは、「こうあるべき」と自分に強い思い込みを課してしまった経験はありませんか。誰かに言われたわけではないのに、なぜかそうしなければならないと感じてしまうと、知らず知らずのうちに人は追い込まれてしまうものですよね。今回は、筆者の友人S子が結婚を機に胸に抱えてしまった思い込みと、今だからこそ気づくことができた周りの悩める方々に伝えたいエピソードをご紹介します。 きっかけは結婚後に珍しい苗字