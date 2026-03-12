WBC1次ラウンド・プールBワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBは11日（日本時間12日）、米ヒューストンでメキシコ―イタリア戦が行われ、9-1でイタリアが勝利した。勝利必須のメキシコは5点を追う5回に二盗を試みたが、結果は失敗。セオリーとはかけ離れた攻撃で、反撃の芽がしぼみ、SNSは「なぜ」の声が続出している。5点を追う5回一塁。カウント1-2から一走・ゴンザレス（パイレーツ）がスター