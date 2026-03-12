シンガー・ソングライターのチャーリー・プースが、歌手・宇多田ヒカルをフィーチャリングしたニューシングル「Home」をリリースした。27日にリリース予定のニューアルバム「ホワットエヴァーズ・クレヴァー！」からの先行シングルとなるこの新曲では、宇多田が日本語で歌っているだけでなく、チャーリーも日本語でコーラスを披露し