Anthropicが提供するオフィス自動操作ツール「Claude for Excel」と「Claude for PowerPoint」に会話の連携機能が追加されました。これにより、ユーザーはアプリを切り替えるごとにAIに説明しなおす手間が省け、シームレスな作業が可能となります。Advancing Claude for Excel and PowerPoint | Claudehttps://claude.com/blog/claude-excel-powerpoint-updatesClaude for Excelは複雑な表計算タスクや表作成タスクをAIに任せられ