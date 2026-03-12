BLACKPINKのROSEのアンコールポップアップ『rosie ENCOR POP-UP STORE in OSAKA』が12日から29日まで大阪・なんばマルイにて開催される。【写真】『rosie ENCOR POP-UP STORE in OSAKA』を開催するBLACKPINKのROSEROSEは、JENNIE、LISA、JISOOと共に2016年8月にBLACKPINKとしてデビュー。2017年7月に新人としては異例となるデビューショーケースを日本武道館で開催。申込数が20万件を超え、大きな話題となった。その直後の8月