今井美樹の約8年ぶりのアルバム『smile』（2月11日発売）の特設サイトで、レコーディング時の様子を収めた「Recordings Photo Collection」が公開された。【写真】今井美樹ニューアルバム『smile』ジャケット写真歌手デビュー40周年となる今年、約8年ぶり、通算21枚目のアルバムとなる『smile』を発売した今井。リリースタイミングで『smile』の特設サイトがオープンし、今井本人のロングインタビュー、関係者からのコメント、