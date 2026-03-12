牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、17日午前10時より『煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食』を販売する。【写真】幸せすぎ！目玉焼きが乗ったバージョンも同店のハンバーグファンに送る、自信作が登場。鉄板でふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグに、煮込みキャベツとベーコンの旨味が溶け込んだ、こだわりのトマトクリームソースを合わせた。にんにくをガツンと効かせたパンチがありながらも、野菜の甘み