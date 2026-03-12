「ＷＢＣ・Ｄ組、ドミニカ７−５ベネズエラ」（１１日、マイアミ）侍ジャパンの準々決勝の相手が、ベネズエラに決まった。試合後、オマー・ロペス監督は日本戦の先発がランヘル・スアレス投手（レッドソックス）と明言した。昨季、フィリーズで２６先発、１２勝８敗、防御率３・２０をマーク。平均球速１４５キロのツーシーム、チェンジアップ、カットボール、カーブを織り交ぜる技巧派。オフにレッドソックスと４年１億３０