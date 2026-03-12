ご飯を食べ終わった柴犬さん。もちろん、空っぽになってしまった容器の前で飼い主さんを見つめて…。思った以上に切なすぎる表情が話題になっているのです。 思わず、負けてしまいそうになる…！あざと過ぎる表情を捉えたその光景は記事執筆時点で54万回を超えて表示されており、4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『かあさん、からっぽです…』ご飯を食べ終わった犬→お皿の前で…思った以上に切ない『表情