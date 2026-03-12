犬が『熟睡』できているか判断する方法５選 犬にとっても良質な睡眠は健康を維持する上で重要です。しかし、愛犬が熟睡できているかどうか判断できない人も少なくありません。ここでは、犬が熟睡できているか判断する方法を紹介します。 1.近くで音や気配がしても起きない 犬は眠りが浅いと、飼い主が少し動いただけでも起きてしまいます。しかし、熟睡しているときは、近くで動いても、声を出しても起きずに眠り続けます。