『ATMおじさん異世界でモテ期が止まらない！1』（原作：林達永／作画：チェ・ミンジ／キルタイムコミュニケーション）が2026年3月6日に発売された。 【写真】『ドローイング』原作者・林達永が贈る異世界ファンタジー『ATMおじさん』 妻と娘にATM扱いされ続け、不慮の死を遂げた中年男性・文田大地。異世界転生することになった大地は、他人のために頑張ってきた人にだけ与えられる強力バフスキル「応援