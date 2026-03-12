宝島社のファンブックシリーズの最新刊『すき家 FAN BOOK』が2026年3月11日（水）に発売された。 【写真】すき家の牛丼が「ユッケジャン クッパ風」にアレンジレシピも収録 累計120万部を突破しているシリーズ最新作となる今作では牛丼チェーン店舗数日本一の「すき家」をフィーチャー。本誌の特別付録は「お好きな牛丼・カレーのトッピングが70円引き・またはみそ汁（単品）が無料」