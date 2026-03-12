「パンどろぼう」シリーズの最新グッズがヴィレッジヴァンガードオンラインストアで受注開始された。受注期間は2026年3月23日（月）10時までとなっている。 【写真】ふせんやピンバッジ……「パンどろぼう」グッズを見る 今回のグッズとしてラインナップされるのは文房具をはじめとする日常使いに便利なアイテムの数々。 登場キャラクターたちが描かれた、パンの形をしたふせん「パンふせん」。冷蔵庫