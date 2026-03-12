YouTuberのはじめしゃちょーが3月10日、自身のチャンネルを更新。「日本に全てが白い場所があるらしいので行ってみた。」と題した動画を公開した。サムネイルから雪景色のように真っ白な風景が広がっており、気になって再生したという人も多いだろう。 （関連：【画像あり】「アンミカさんを連れてきたい」はじめしゃちょーが感動した真っ白な空間） 「広島県にとにかく真っ白な場所がある」と聞いて、現地を