日本銀行高松支店は、香川県の景気について「持ち直している」という判断を据え置きました。今後は、中東情勢の緊迫化の影響を注視したいとしています。 【写真を見る】香川県の景気について「持ち直している」判断を据え置き今後は「中東情勢の緊迫化の影響を注視」【日銀高松支店】 日銀高松支店はきのう（11日）の会見で、香川県の景気は「持ち直している」と、10か月連続で判断を据え置きました。一方で、中東情勢の悪化に