山粼賢人が主演を務める映画『キングダム』シリーズの第5作が、『キングダム 魂の決戦』のタイトルで7月17日に公開されることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：『キングダム 大将軍の帰還』は“継承”の物語だ大沢たかおが体現した王騎将軍の生き様 時は紀元前、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山粼賢人）と、