サムスン電子ジャパンは3月12日、ノイズキャンセリング対応AIイヤホン『Samsung Galaxy Buds4 Pro』および『Samsung Galaxy Buds4』の販売を開始した。 【画像あり】カラーバリエーションにはオンライン限定も！ 両モデルは、世界中から収集した1億件以上の耳形状データと1万回以上の装着シミュレーションの分析に基づいて設計されている。人間工学に基づいたデザインにより、長時間の使用でも快適