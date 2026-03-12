「保養」という取り組みをご存知でしょうか。原発事故の影響を受けた地域に住む人がその地域を一時的に離れ、心身の疲れを癒やすというものです。岡山でも2012年から行われていて、その保養を題材にした映画が去年の東京ドキュメンタリー映画祭で準グランプリに選ばれました。 【写真を見る】東日本大震災から15年「保養」という取り組みを知っていますか映画が静かに伝える被災者の現実【岡山】 東日本大震災から15年