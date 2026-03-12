スウェーデンやノルウェーなど北欧で人気の雑貨や食材などを集めたイベント「北欧屋台」が高松三越で開かれています。 【写真を見る】北欧のグルメや雑貨など約4,000アイテムが並ぶ「北欧屋台」今月16日まで開催【高松三越】 フィンランドの白くまの貯金箱に独特のデザインが人気のファブリックです。北欧屋台は香川で女性を中心に北欧雑貨の人気が高いことから高松三越がおととし（2024年）から開いているものです