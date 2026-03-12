災害時に子どもたちが自分の命を守れるようさまざまな体験を通して防災を学ぶ事業の報告展が、岡山市役所で開かれています。 【写真を見る】子どもたちが炊き出しや簡易ベッドの組み立てを体験「災害時に命を守る活動の報告展」【岡山】 子どもたちが地域の人といっしょに消火作業や起震車を体験する様子です。岡山市の防災キャンプは児童や生徒たちが炊き出しや簡易ベッドの組み立てなど、実践的な学びを通して、学校外で被災し