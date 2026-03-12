三井住友海上火災保険は、宇宙旅行保険を4月から販売する。地上から出発し、高度100キロ程度の宇宙空間まで上昇後、地球を周回せず地上に帰還する、「サブオービタル旅行」専用の商品。宇宙航空研究開発機構（JAXA）とともに開発した。自宅を出発してから、宇宙旅行、自宅に帰るするまでをカバーする商品で、地上・宇宙旅行中のけがや疾病による死亡・後遺障害、旅行中の治療費用、携行品損害、第三者への賠償責任などをカバーする