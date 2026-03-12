Nothingが「ホワイトデーセール」を開催している。期間は3月14日まで、対象のイヤホンやヘッドホンが最大25％割引になっている。 たとえば「Nothing Ear」は、約25％割引の1万4800円に、「CMF Headphone Pro」は約19％割引の1万2800円となっている。 セール対象商品 対象製品 割引率 割引後税込価格 Ear 約25％ 1万4800