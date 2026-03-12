PayPayは、米国における米国預託株式（ADS）の新規公開について、公開価格を1ADSあたり16米ドルに設定したと発表した。ナスダック・グローバルセレクトマーケットで、米国時間3月12日に取引が始まる見込み。 普通株式を対象とした合計5498万7214ADSの募集・売出しが実施され、このうち865万3079ADSが国内売出しとなる。国内売出しの価格も、米国と同様に1ADS当たり16米ドル。 慣例的な完了条件に従い、