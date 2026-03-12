バッファローは、「半固体電解質」を採用した「半固体モバイルバッテリー（BMPBSA10000 シリーズ）」を4月下旬に発売する。実売価格は5990円。12日から先行予約を受け付けており、数量限定の「先行予約特別枠」では500円割引の5490円で購入できる（後述）。 同製品は、従来のモバイルバッテリーに搭載されているリチウムイオンに比べ安定性の高い「半固体」電解質を採用することで、発火や発煙な