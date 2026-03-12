Nothingは、新型ヘッドフォン「Headphone (a)」の発売を記念し、「Outlander」と共同で5日間の連続ライブ配信イベント「5 Days of Nothing」を3月12日まで開催する。イベントは、「Headphone (a)」の最大約135時間（約5日間）持続するバッテリー性能を象徴する企画として実施する。 ロンドンのソーホーにあるOutlanderのオフィスを拠点に、5日間にわたって途切れることなく音楽とコンテンツを配信して