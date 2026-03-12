東日本大震災から１５年となったきのう、山形市では犠牲者を悼むキャンドルナイトが行われました。 【写真を見る】温かな明かりがあたりを照らす震災の犠牲者を悼むキャンドルナイト東日本大震災から15年（山形市） 温かなキャンドルの明かりがあたりを照らします。 キャンドルナイト「追悼・復興への祈り」は行政機関やＮＰＯ、ボランティア団体などでつくる実行委員会が、毎年３月１１日に開いています。 ２万２０００人