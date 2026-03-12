Uber Technologies、日産自動車、Wayveの3社は、ロボタクシーの開発と展開に関する覚書（MOU）を締結した。2026年後半に東京で試験運行開始を目指す。 新型「日産リーフ」をベースとしたロボタクシーの試作車 （日産自動車ニュースルームより） 試験運行で使用される車両は、Wayveの「AI Driver」を搭載した新型「日産リーフ」の試作車。Uberのプラットフォームを通