料理研究家の桜井奈々が11日に自身のアメブロを更新。30分並んで購入した和菓子を紹介し、絶賛した。この日、桜井は「30分きっちり鈴懸に並んで買ったイチゴ大福」と報告し「今日もやっぱり、、別格においしいーー バランスが素晴らしすぎる！計算され尽くしたおいしさ」と絶賛した。続けて「一日何ごともなく無事終了するありがたさをいつも以上に感じる日」と切り出し「家族全員が無事に帰ってくるのも家族全員でご飯食べられる