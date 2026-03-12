りそなグループB1長崎ヴェルカは11日、アウェーで京都ハンナリーズと対戦しました。 前節、ホームで初めて連敗し、迎えたアウェーでの京都戦。 白のユニホームヴェルカは序盤から主導権を握ります。 第1クオーターには、前節欠場したイ・ヒョンジュンが2本のスリーポイントを沈めると、馬場は速攻からレイアップを決めるなど7点リードで試合を折り返します。 最