これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、佐渡に強風注意報が発表されています。佐渡では、夕方まで強い風に注意してください。 ◆12日(木)これからの天気 午後も雲が多めですが、ときおり日が差す見込みです。ただ天気は変わりやすく、このあとも所々でにわか雪やにわか雨があるでしょう。 降水確率は、上・中・下越で高めとなっています。 ◆12日(木)の予想最高気温 最高気温は6～8℃の予想です。