中東情勢の悪化を受け、県内のガソリンスタンドではガソリン価格の大幅な値上げに踏み切っています。廿日市市のガソリンスタンドでは、12日朝からレギュラーガソリンを1リットルあたり30円値上げし、181円で販売しています。■購入者「180円台というのはちょっとびっくりですよね」■購入者「ちょっと上りすぎですよね。」■購入者「しょうがないのかなと思いつつどうにかならないのかなと思います。」石油情報センター