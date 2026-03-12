長崎市の活水中学校で卒業式が行われ17人が旅立ちの日を迎えました。 厳かな雰囲気の中入場した卒業生たち。 石村 直義 校長から卒業証書が手渡され、卒業生代表が感謝の言葉を述べました。 （卒業生代表） 「クラスのみんな、この3年間一緒に過ごせて、とても楽しかったです」 活水中学校は、少子化などの影響で定員割れが続いたことから来年度以降の生徒の募集を停止することを決めていて、来年度の生