いま気になる話題について街のみなさんにお話を聞いてきました。（宮永キャスター）「３月１１日、東日本大震災から１５年となりました。いつどこで起きるか分からない大災害。皆さん備えは十分でしょうか？私は出かける時には必ずこういったライトを持つようにしています。みなさんの防災、その備えは？」『東日本大震災の発生から１５年あなたの“災害への備え”は？』（宮永キャスター）「災害への備えは？」（札